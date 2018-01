Antes do acordo, álcool era negociado abaixo de R$ 1,05 nas usinas O preço médio do litro do álcool hidratado caiu 1,38% e o do anidro recuou 3,34% nesta semana nas usinas e destilarias paulistas. Ambos fecharam abaixo do R$ 1,05 acordado entre governo e usineiros na reunião de quarta-feira, em Brasília. Portanto, ainda não refletem o resultado do acordo. Levantamento semanal do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Cepea/Esalq), divulgado hoje, apontou que o preço médio do litro hidratado utilizado para abastecer veículos a álcool e flex fuel ficou em R$ 1,02057, ante R$ 1,03484 na semana anterior. Já o preço médio do álcool anidro, que é misturado à gasolina, recuou de R$ 1,09404 o litro, para R$ 1,04781. Os valores são sem impostos. A professora e pesquisadora do Cepea/Esalq, Mirian Bacchi, afirmou que as quedas ocorreram em virtude dos poucos negócios ocorridos durante a semana e ainda por uma acomodação natural do mercado que já vinha apresentando uma desaceleração, no caso do anidro. "O mercado, principalmente do hidratado, esteve tranqüilo em decorrência da expectativa da reunião entre o governo e os usineiros", salientou Miriam. A pesquisadora afirmou ainda que a ratificação do compromisso dos usineiros do Centro-Sul em produzirem 850 milhões de litros de álcool entre março e 1º de maio também contribuiu para tranqüilizar o mercado.