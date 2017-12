Antes do Copom, Tombini ‘puxa orelha’ de diretor

BRASÍLIA - Numa ação inédita, um membro do Comitê de Política Monetária (Copom) deixou de participar de uma decisão do colegiado. Criticado por parlamentares e até alguns agentes do mercado financeiro por “falar demais”, o diretor de Assuntos Econômicos do Banco Central, Tony Volpon, que é membro do colegiado desde abril, decidiu não participar da segunda parte do encontro desta quarta-feira.

Na semana passada, durante um evento para investidores, Volpon falou a seguinte frase: “Eu, pessoalmente, vou votar para o aumento de juros até que a nossa projeção esteja de uma maneira satisfatória apontando para o centro da meta”. Na terça-feira, o presidente do BC, Alexandre Tombini, convocou uma reunião extraordinária com todos os diretores para tratar do tema.

No encontro, Volpon argumentou que seu comentário ocorreu em evento aberto e com a presença da imprensa, o que não poderia justificar uma informação privilegiada a qualquer agente econômico. Ele também disse que não se tratou de uma antecipação de voto.

O desfecho da reunião do colegiado de terça-feira, foi um claro puxão de orelhas no diretor. Isso porque houve a recomendação para que os membros do Copom “redobrem a natural e reconhecida cautela em suas manifestações”. Volpon esteve presente no primeiro dia da reunião do comitê.

Nesta quarta-feira, o diretor escreveu um e-mail a Tombini comunicando que não participaria do segundo dia de reunião, quando o rumo dos juros é revelado. O objetivo, de acordo com o comunicado, foi “evitar possíveis prejuízos à imagem do Banco Central do Brasil, sendo essa decisão em caráter pessoal e irretratável”.

Esse episódio se dá no momento em que o BC tenta reconstruir sua credibilidade. Volpon recebeu de senadores ataques sobre sua atuação. As críticas vêm justamente da Casa que o aprovou após sabatina em abril. O diretor foi indicado por Tombini e aceito pela presidente Dilma Rousseff.

Ofensivas. A primeira ofensiva contra o diretor veio do senador José Serra (PSDB-SP). Em artigo na Folha de S. Paulo, o parlamentar criticou o fato de Volpon ter antecipado seu voto: “Ao alardear seu voto sobre o aumento dos juros, o diretor do Banco Central (Volpon) põe a imprensa dentro da sala do Copom e fere a independência do órgão”. O tucano prometeu pedir à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado um pronunciamento sobre o episódio e também sobre a decisão desta quarta-feira do colegiado.

Essa argumentação ganhou a adesão do líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira (CE). Em entrevista por telefone dos EUA ao Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, ele afirmou que Volpon merece ser demitido se não explicar o motivo de ter antecipado o voto. “É um absurdo um cara que vaza como vai votar antes da reunião do Copom.”

A CAE não tem prerrogativa de demitir um diretor do BC. Essa tarefa cabe exclusivamente à presidente da República. / COLABOROU RICARDO BRITO