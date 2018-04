Antes do G-8, Lula e Sarkozy afinam discursos

A reunião foi marcada quando os dois presidentes estiveram na Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, há 15 dias, e estava prevista para as 12 horas de hoje, mas foi antecipada a pedido da França. Lula e Sarkozy se encontram pela segunda vez este ano em Paris. Como em abril, os dois chefes de Estado discutirão, entre outros, temas como a reforma do Fundo Monetário Internacional (FMI), de interesse do Brasil, e o combate aos paraísos fiscais, foco da França. Também devem pedir, na Cúpula do G-8, em Aquila, na Itália, a implementação das medidas definidas no encontro de abril, em Londres.

Outro ponto de acordo entre as duas delegações diz respeito à perda de relevância do grupo dos mais ricos. Na reunião de Aquila, os países emergentes - Brasil, Índia, China, África do Sul, México e Egito - serão convidados apenas para o segundo dia de debates. "Há uma concordância dos líderes de que o G-8 não é mais o fórum ideal para discutir temas econômicos e financeiros", reafirmou ontem o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.