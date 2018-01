Antes do relatório de Powell sobre Iraque, dólar em alta As expectativas em torno da apresentação do relatório dos EUA sobre o armamento do Iraque ao Conselho de Segurança da ONU são, sem dúvida, o destaque do dia nos mercados financeiros mundiais. O pronunciamento de Colin Powell sobre o assunto está previsto para ter início perto das 13 horas (Brasília) e, até lá, a apreensão, que já foi sentida ontem, deve atingir o pico. E os negócios com câmbio no Brasil não devem ficar de fora desse ambiente. O dólar abriu em alta de 0,45%, cotado a R$ 3,586. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.