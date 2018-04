Anticaspa melhora humor da bolsa em NY Um improvável remédio contra caspa salvou a bolsa de Nova York hoje de um resultado pouco expressivo. O mercado de ações norte-americano fechou com os principais índices em alta, depois de operar a maior parte do pregão em leve queda. O dia foi marcado pela hesitação dos investidores em assumir posições antes do fim de semana prolongado (segunda-feira é feriado nos EUA). O salto dos índices na última meia hora do pregão foi atribuído ao avanço das ações do setor de biotecnologia. Elas subiram em reação à aprovação, pela FDA (agência do governo dos EUA para medicamentos e alimentos), do medicamento anticaspa Amevive, da Biogen. É a primeira vez que a FDA endossa um medicamento anticaspa. Analistas prevêem que as vendas de Amevive vão passar de US$ 2 bilhões por ano. As ações da Biogen não foram negociadas hoje, porque haviam sido suspensas antes do anúncio da decisão da FDA. "Muito do comportamento do mercado resultou da aprovação do medicamento da Biogen; o mercado estava patinando até que o anúncio foi feito. Quando ele saiu, tornou-se o catalisador da alta", comentou James Park, vice-presidente de trading na Brean Murray.