Antonio Bornia, do Bradesco, é eleito para CNF O Conselho de Representantes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) confirmou há pouco a eleição de Antonio Bornia (Bradesco) para dirigir a entidade no triênio 2001-2003. Ele foi efetivado no lugar de Cristiano Buarque Franco Netto (Bozzano-Simonsen), a quem já vinha substituindo na função há seis meses. O vice-presidente da CNF será Gabriel Jorge Ferreira (Unibanco), que concorre também, com chapa única, para a presidência da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban). A posse dos dois será conjunta, em São Paulo, no dia 12 de março, caso a Febraban confirme Jorge Ferreira na eleição para a presidência da entidade prevista para o próximo dia 7.