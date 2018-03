Antônio Ermírio é barrado na posse da Afif Domingos Barrado na entrada, o empresário Antonio Ermírio de Moraes, do Grupo Votorantim, acabou desistindo de acompanhar a posse da nova diretoria da Associação Comercial de São Paulo, hoje. Entre os presentes estiveram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Geraldo Alckmin. Ele preferiu retornar ao escritório e cumprimentar o novo presidente da entidade, Guilherme Afif Domingos, enviando um telegrama. Apesar de estar identificado, com a credencial na lapela, Antônio Ermírio não conseguiu subir. "O auditório está lotado", era a resposta padrão da segurança presidencial para o grupo de cerca de 20 pessoas que estavam na escada principal de acesso ao auditório. "Que confusão, estou indignada, o senhor não acha ?", perguntou uma senhora a Ermírio. Nó da gravata já afrouxado, após quase dez minutos de espera, Antônio Ermírio respondeu: "Eu não, se não conseguir entrar, vou embora". Numa segunda tentativa de chegar ao auditório, por uma entrada lateral, Ermírio também acabou se acotovelando com outras 30 pessoas que queriam entrar. Diante da mesma resposta dos seguranças de que o auditório estava lotado, acabou se retirando, desta vez definitivamente. Durante o evento, no entanto, o nome de Ermírio foi citado entre os das autoridades presentes. Segundo a assessoria da Associação Comercial, a segurança da Presidência da República avisou que iria "cronometrar" a entrada e que atingindo o número de 1,3 mil pessoas, ninguém mais entraria. A assessora informou que Antônio Ermírio teria sido convidado a entrar, mas preferiu ir embora. O vice-governador de São Paulo Cláudio Lembo também enfrentou dificuldades de acesso ao auditório e quase ficou de fora. Lembo só conseguiu entrar porque a chefe do cerimonial do governo paulista, Brasília de Arruda Botelho, que já estava dentro do auditório, exigiu que os seguranças liberassem a entrada do vice-governador. O evento reuniu cerca de 2 mil pessoas entre convidados e autoridades. Afif assume o posto no lugar de Alencar Burti, que foi para a presidência do Sebrae. Também estavam presentes o ex-prefeito Paulo Maluf, o ministro da Integração Regional, Ciro Gomes, prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, o presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva, além de vários secretários de estado.