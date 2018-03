Antonio Ermírio nega que tenha sido barrado em cerimômia O empresário Antonio Ermírio de Moraes, presidente do Grupo Votorantim, disse hoje que não foi barrado ontem na entrada do Clube Monte Libano para a solenidade de posse de Guilherme Afif Domingues na presidência da Associação Comercial de São Paulo, evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou que procurou entrar para cumprimentar alguns amigos, mas como o recinto estava cheio ele preferiu não entrar. "Eu tinha um almoço com amigos, marcado há tempos. Fui para ele e mandei um telegrama para o Guilherme Afif", disse. "Não fui barrado; não fiquei porque não podia, tinha um compromisso".