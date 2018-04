ANTT adia leilão de rodovias da Bahia para 21 janeiro A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que adiou para o dia 21 de janeiro o leilão de concessão dos trechos baianos das rodovias BR 324 e 116. Originalmente, o leilão estava previsto para o dia 1º de dezembro. Em nota à imprensa, a ANTT afirma que o adiamento levou em conta a necessidade de conceder prazo para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) analisar a possibilidade de financiamento ao vencedor do leilão. A ANTT divulgou em seu site carta recebida do BNDES, na última segunda-feira, na qual o banco manifesta disposição em analisar esse apoio. No documento, o BNDES afirma que atualmente suas condições de financiamento compreendem disponibilizar até 70% do total de investimentos financiáveis, com prazo de 144 meses. A Agência também informa que usará esse tempo maior para fazer ajustes no edital para torná-lo mais claro. A ANTT vai realizar duas reuniões com os investidores interessados, nos dias 19 de dezembro e 8 de janeiro, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), para dar mais detalhes sobre esses ajustes.