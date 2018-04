ANTT adia para janeiro leilão de rodovias O leilão de concessão à iniciativa privada dos trechos baianos das rodovias BR 116 e 324 foi adiado para o dia 21 de janeiro, informou ontem a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A licitação estava prevista para o dia 1.º de dezembro. Em nota, a ANTT afirma que a decisão foi tomada para que o BNDES tivesse mais tempo para analisar a linha de crédito que deverá liberar para o vencedor. Fontes do governo afirmaram que não há relação com a crise e lembraram que, em outubro, mesmo com todas as turbulências, São Paulo conseguiu fazer seu leilão de rodovias estaduais.