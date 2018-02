ANTT aprova prorrogação da concessão da Freeway no Rio Grande do Sul

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou a prorrogação, por mais 12 meses, do contrato firmado com a concessionária Triunfo Concepa, que tem a gestão das BR-290 e BR-116 entre o litoral e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O trecho, conhecido como Freeway, também terá redução da tarifa de pedágio.

A decisão vem às véspera do vencimento do prazo da concessão, que ocorreria na próxima terça-feira, 4. A Concepa é a primeira concessão de rodovia a vencer e havia impasse em relação a permanência do concessionário.

Os detalhes sobre o contrato serão publicados nesta sexta no Diário Oficial da União.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Triunfo/Concepa vai avaliar os termos da proposta.