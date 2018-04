ANTT autoriza alta de 3,53% nos pedágios da Via Dutra

Os pedágios da Via Dutra e da Ponte Rio-Niterói vão subir a partir da zero hora do próximo sábado. O aumento foi autorizado hoje pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o reajuste a ser aplicado pela concessionária NovaDutra é de 3,53%. Com isso, a tarifa básica cobrada de veículos de passeio passará de R$ 8,50 para R$ 8,80.

Já no caso da Ponte Rio-Niterói, administrada pela Ponte S/A., o reajuste é de 5,26%. Com isso, o pedágio dos veículos de passeio subirá de R$ 3,80 para R$ 4. Os reajustes são previstos em contrato e levam em conta a variação dos custos de operação das rodovias.