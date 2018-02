ANTT autoriza reajuste de 4,8% para tarifas de ônibus

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou nesta sexta-feira, 29, um reajuste de 4,8% para as passagens de ônibus interestaduais e internacionais. Este ano, o porcentual de reajuste passou a ser calculado por meio da formula paramétrica, a exemplo de como é feito atualmente para as rodovias federais concedidas. Neste cálculo, os índices de preço dos itens de custo da fórmula são de domínio público, como combustível, lubrificantes, rodagem, mão-de-obra, peças e acessórios. O porcentual de reajuste calculado pela fórmula paramétrica foi de 3,3%, somado ao porcentual de 1,5% decorrente de inadequações no reajuste de 2005 em relação ao percurso morto, preço dos veículos e mão-de-obra, reavaliados por ocasião do reajuste e da revisão extraordinária de 2006. O reajuste foi publicado nesta sexta no Diário Oficial da União e passará a valer a partir da zero hora do próximo domingo, 1º.