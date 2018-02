ANTT confirma vitória da Acciona na disputa da BR-393 A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) homologou hoje a vitória da empresa Acciona na disputa pela concessão de trecho da BR-393, no Rio de Janeiro. A Acciona arrematou, no leilão de rodovias do ano passado, o direito de operar o trecho dessa rodovia entre a divisa MG/RJ e o entroncamento com a rodovia Presidente Dutra (BR-116). Mas uma ação da Justiça impedia a ANTT de homologar esse resultado. Com a solução do problema jurídico e a homologação feita hoje, o contrato de concessão da Acciona deverá ser assinado em um prazo de 60 dias. Ontem, o diretor-geral da ANTT, José Alexandre Resende, já havia informado que ações na Justiça estão, atualmente, bloqueando a assinatura dos contratos de quatro dos sete lotes leiloados no ano passado. Além da BR-193, apenas dois trechos licitados estão livres para ter seus contratos de concessão assinados: o da BR-153 em São Paulo e o trecho da BR-116 de Curitiba até a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina.