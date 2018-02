ANTT descobre fraude em boleto bancário que usa nome da agência A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) descobriu que fraudadores estavam aplicando um golpe em caminhoneiros e empresas de transporte de cargas no interior do Paraná utilizando o nome da agência. Os golpistas enviavam aos transportadores boletos do banco Itaú, falsificados, cobrando pela inscrição dos caminhões no Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas (RNTRC), que é totalmente gratuita. Segundo o superintendente de Logística e Transporte Multimodal da ANTT, Auri de Mello Teixeira, os valores dos boletos fraudados chegavam, em alguns casos, a R$ 400,00. "Já pedimos ao banco para bloquear a conta que recebia o dinheiro e já informamos o Ministério Público sobre o caso", disse. Teixeira ressaltou que o boleto enviado aos transportadores contém falsificações grosseiras dos símbolos da ANTT e do Ministério dos Transportes. "Já colocamos um anúncio no nosso site sobre o caso e comunicamos os sindicatos e entidades do setor para alertarem seus associados quanto a esse golpe", informou o superintendente.