ANTT encaminha plano de concessão do trem-bala A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou nesta segunda-feira, 1º, no Diário Oficial da União, que encaminhou ao Ministério dos Transportes o plano de outorga para a concessão do Trem de Alta Velocidade (TAV) que ligará Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. O plano de concessão inclui operação, manutenção e conservação do trem-bala, e também as etapas anteriores de fornecimento e montagem da superestrutura ferroviária, do material rodante e dos sistemas necessários à operação.