ANTT: leilão de BRs em MG deve ocorrer no 1º semestre

A licitação espera ser liberada há um ano devido a exigências do Tribunal de Contas da União (TCU), que chegou a demandar da ANTT um projeto básico para as obras. Segundo Figueiredo, isto não é determinado pela lei. "Estive com o ministro dos Transportes (Alfredo Nascimento) explicando que isso vai além do que a lei exige", disse.

A terceira etapa do leilão promoverá licitação de trechos de rodovias federais em Minas Gerais: BR-040, BR-381 e BR-116, mas também estão em estudo concessões de um trecho entre Bahia e Espírito Santo da BR-101 e da BR-470, em Santa Catarina. "Estamos em processo de discussão prévia com empresários, prefeitos e governos de Estado."

Em setembro, Figueiredo contou que esperava para novembro deste ano a publicação do edital, o que possibilitaria a realização do leilão no início de 2010. Mas o TCU ainda analisa o projeto referente aos seguintes trechos: BR-040 (com 936,8 quilômetros de extensão, do Distrito Federal a Juiz de Fora, MG), BR-381 (com 301 quilômetros, das cidades de Belo Horizonte a Governador Valadares) e BR-116 (trecho de 816,7 quilômetros que compreende a divisa de Minas com Bahia e Rio de Janeiro). Esses trechos totalizam 2.054,5 quilômetros de extensão. Com informações da Agência Brasil.