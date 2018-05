ANTT publica edital para leilão de BR-050 e BR-262

A ANTT confirma o leilão às 10 horas do dia 18 de setembro, na sede da BM&FBovespa. De acordo com o documento, a garantia da proposta para o trecho da BR-050 é de, no mínimo, R$ 101 milhões, enquanto a garantia para a BR-262 é de pelo menos R$ 78 milhões.

O trecho da BR-050 tem 425,8 km de extensão e a tarifa-teto de pedágio será de R$ 7,87 por 100 km. Já o trecho da BR-262 tem 376,9 km e a tarifa-teto será de R$ 11,26 por 100 km. Os valores são referenciados a preços de maio de 2012. O edital prevê que as rodovias concedidas deverão estar duplicadas em cinco anos. A Taxa Interna de Retorno (TIR) dos projetos será de 7,2%.