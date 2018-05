ANTT publicará alterações no edital do trem-bala

A versão modificada será divulgada no site da ANTT (www.antt.gov.br), informa texto no DOU. Também na edição de hoje do DOU, o ministro dos Transportes, César Borges, assina despacho aprovando ajustes no Plano de Outorga do trem-bala sugeridos pela ANTT.

Há a expectativa que o governo divulgue formalmente nesta semana a nova Taxa Interna de Retorno (TIR) do TAV. Segundo uma fonte do Ministério da Fazenda revelou na sexta-feira ao Broadcast, a nova TIR de investimento do trem-bala vai subir de 6,32% para 7%. O novo valor, no entanto, ficou abaixo do que era esperado pelo mercado, algo entre 8% e 8,5%.