ANTT traz resultado de consulta pública sobre ferrovia

Segundo o ministro dos Transportes, César Borges, informou na sexta-feira, 05, o leilão dessa ligação ferroviária deve ocorrer em 18 de outubro. Os estudos, a minuta do edital e o contrato devem encaminhados para a análise do Tribunal de Contas da União (TCU) até 15 de julho, e o edital da concessão deve ser publicado em 19 de agosto.

Esse trecho de ferrovia, de 457 quilômetros, será o primeiro a ser concedido à iniciativa privada pelo Programa de Investimentos em Logística do governo federal, anunciando no ano passado. O trecho abrange 11 municípios dos Estados do Maranhão e Pará e deve receber investimentos de R$ 3,25 bilhões. O trecho vai interligar a Ferrovia Norte-Sul ao Porto de Vila do Conde, em Barcarena, e deve servir para o escoamento de grãos, minério de ferro e bauxita.