Anuário da Embraesp detalha a produção da região

Segundo a coordenadora de Pesquisa e Análise de Mercado da empresa, Samantha Furlan, a produção imobiliária no segmento residencial se retraiu, encerrando o ano com um comportamento intermediário entre os anos de 2012 e 2013.

Na região metropolitana, incluindo São Paulo, foram lançados 503 empreendimentos, número quase 30% abaixo do produzido no ano anterior, quando havia chegado a 650 lançamentos. Dentro dos limites da capital, foram 379 novos condomínios contra 491 em 2013.

Os dados apurados em 2014, segundo Samantha, apontam que chegou ao fim o período de euforia - tanto na oferta quanto na demanda de compradores.

O aquecimento havia se iniciado em 2007. Daí em diante, houve aumento real dos preços, alavancado por fatores como facilidade de crédito, aumento de renda das famílias e alto nível de emprego. Situação que foi revertida desde o ano passado com a piora do quadro econômico do Brasil.