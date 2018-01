Anuário mostra as marcas líderes na economia do sul O ?Anuário Marcas de Expressão?, que se encontra em circulação, traz pelo 11º ano a pesquisa Top of Mind do Sul do Brasil, mostrando quais são as marcas que estão na cabeça dos consumidores da região. A pesquisa, feita pelo Instituto Mapa, foi realizada com um universo de 2.001 entrevistados, em 36 diferentes municípios dos Estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A pesquisa revela a consolidação ainda maior de marcas líderes no Sul e no país. É o caso, por exemplo, das três marcas que obtiveram o maior crescimento em relação à pesquisa de 2004: Sadia, Brasil Telecom e Tigre. A Sadia saltou dos 33% das citações obtidas em 2004 para 41% em 2005 quando o assunto é comida congelada. A Brasil Telecom alcançou 50% contra 43% de citações na pesquisa anterior na categoria companhia de telefonia fixa. E a Tigre consolidou-se como um fenômeno de marca no segmento de tubos e conexões: passou do índice já bastante alto de 81% para 87%, sendo que nenhuma outra marca citada atingiu índice superior a 1%. Além da pesquisa por categorias de produtos e serviços, o levantamento do Anuário trouxe ainda os resultados da lembrança dos consumidores quando se fala na grande marca de cada Estado e naquelas empresas que se destacam por suas ações sociais e ações de preservação do meio ambiente. Mulheres Além da pesquisa, o Anuário traz uma reportagem especial sobre o crescente papel da mulher na decisão do consumo. Estima-se que entre 70% e 80% de tudo o que é vendido no mercado hoje depende da decisão feminina. Como elas pensam, agem e compram de modo diverso dos homens, estão provocando mudanças no modo de se fazer negócios e na maneira com que as marcas buscam identificação com os consumidores ? ou, no caso, consumidoras. Há quem garanta que a chave do sucesso das empresas hoje é o perfeito entendimento da alma feminina moderna. Maiores informações no site www.expressao.com.br ou pelo telefone (48) 222.9000.