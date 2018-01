Anuário mostra o forte desempenho das exportações do Sul O Anuário Expressão das 300 Maiores Exportadoras do Sul, que está em circulação, traz reportagens sobre o excepcional desempenho das exportações brasileiras e sulistas em 2004 e nos primeiros meses de 2005, que culminou com a marca histórica, alcançada em fevereiro, de US$ 100 bilhões em exportações no período de 12 meses. As reportagens destacam também o desempenho do agronegócio, setor no qual a região Sul deu um show nas exportações de frangos, suínos, soja, madeira e fumo. Desempenho excepcional também tiveram as cooperativas da região, que respondem por mais de 66% de tudo que as cooperativas brasileiras exportam. Reportagens setoriais mostram o desempenho no comércio exterior de importantes setores da região Sul, como o de alimentos, automotivo, celulose e papel, cerâmica, fumo, madeira, máquinas agrícolas, máquinas e equipamentos, móveis, petroquímica, siderurgia e têxteis. 300 maiores Publicado há quatro anos, o Anuário Expressão de Exportações traz o ranking das 300 maiores exportadoras pela região Sul. Juntas, essas 300 companhias exportaram o equivalente a US$ 20,04 bilhões em 2004, um crescimento médio de 35% sobre o ano anterior. O valor exportado pelas 300 maiores representa 83% do total das vendas externas das 5.920 empresas que exportaram pelos três estados sulistas em 2004. No total, a região exportou US$ 24,13 bilhões, um quarto do total dos embarques do país. No conjunto das 300 maiores exportadores, o predomínio foi das empresas sediadas ou com unidades produtivas no Rio Grande do Sul: o estado colaborou com 141 companhias no ranking das 300 maiores exportadoras. Em seguida vêm o Paraná, com 99 empresas, e Santa Catarina, com 60 empresas. Maiores informações: Editora Expressão - (48) 222.9000 ou emilia@expressao.com.br