Anunciada parceria entre AOL e Itaú O presidente do banco Itaú, Roberto Setúbal, confirmou nesta manhã a aquisição de 12% do capital total da América On Line Latin América (AOL-LA). Setúbal não revelou o custo da transação, justificando que o valor de mercado da AOL-LA ainda não está definido porque aguarda a aprovação da Security Exchange Commission (SEC) - instituição semelhante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil. A partir de agora, a AOL Brasil torna-se o provedor de acesso à Internet dos clientes do Itaú, com um serviço personalizado e acesso grátis limitado. Os detalhes do novo serviço, incluindo o número de horas gratuitas para navegação na Internet, serão definidos num período de 60 a 90 dias. Para Roberto Setúbal, o banco deve chegar a 2 milhões de clientes internautas num período de 3 a 4 anos. Hoje são 700 mil usuários de Internet Banking e outros 400 mil de Bankline. O Itaú tem mais de 7 milhões de clientes. O acordo entre Itaú e AOL-LA é de exclusividade mútua por um prazo de dez anos.