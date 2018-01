Anúncio da MP do Bem foi transferido para quarta-feira O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Furlan, informou hoje, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que o anúncio da chamada MP do Bem, inicialmente marcado para as 15h30 da próxima terça-feira, foi transferido para as 11 horas de quarta-feira. A medida provisória, que isenta de impostos investimentos produtivos, será assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em solenidade no Palácio do Planalto. O texto da MP foi definido ontem à noite, em reunião de Furlan com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, com assessores de ambos e da Casa Civil. A MP isenta de impostos federais, entre outras atividades, os investimentos no setor de software e aqueles em que pelo menos 80% da produção sejam destinados a exportações.