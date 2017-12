Anúncio da Vale sobre reajuste de preço mexe com ações na Bolsa A Companhia Vale do Rio Doce informou, em comunicado distribuído nessa manhã, que concluiu as negociações sobre os preços do minério de ferro para 2005 com a Nippon Steel, maior siderúrgica japonesa. Como conclusão das negociações, os preços do minério de ferro de Carajás e do Sistema Sudeste, do FOB de Ponta Madeira e de Tubarão, respectivamente, subirão 71,5% em relação a 2004. A Vale do Rio Doce vinha buscando um reajuste dos preços do minério de ferro de 90%, considerado elevado pelos analistas. O anúncio da Companhia Vale do Rio Doce mexeu com os negócios na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Como os investidores esperavam um aumento muito menor para o ferro, as ações de mineradoras, como a própria Vale e a Caemi, estão em alta no mercado doméstico, enquanto os papéis de empresas que usam o minério como insumo, como algumas siderúrgicas, recuam. Às 11h10, as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da vale subiam 5,99%. Já as preferenciais (PN, sem direito a voto da companhia) subiam 5,52%. Para as siderúrgicas, o sinal é inverso. No mesmo horário, as ações PN da Acesita recuavam 4,16%; as preferenciais da Companhia Siderúrgica Tubarão, 3,78%; e as preferências da Usiminas, 2,94%. No mercado de juros, o impacto da notícia também tem viés negativo, por sinalizar para um aumento de custos maior que o esperado para empresas que usam o aço como matéria-prima, o que tenderia a pressionar os índices de inflação. Dentro da política monetária do Banco Central, que visa garantir o controle da inflação por meio da regulação dos juros, este cenário contribui para a manutenção das taxas em alta. Para o comércio exterior brasileiro, num momento em que esquenta o debate sobre a valorização do real e a alta dos juros, o impacto do reajuste da Vale tende a ser positivo. Cálculos preliminares de um operador da bolsa ouvido pela Agência Estado indicam que só complexo mineração poderia elevar em US$ 3 bi a US$ 4 bi as exportações do País neste ano.