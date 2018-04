Anúncio de ajuste em área plantada puxa rali O anúncio de revisão na estimativa de área plantada com milho nos Estados Unidos em 2009 puxou o rali do mercado futuro do cereal na Chicago Board of Trade (CBOT). O contrato mais negociado, base setembro, subiu 19 cents ou 6,17% no dia, para US$ 3,27/bushel. O Departamento de Agricultura dos EUA informou que ajustará sua projeção devido à ''variação das condições climáticas em importantes regiões produtoras''. Os analistas esperam uma área menor que os 35,207 milhões de hectares previstos em junho.