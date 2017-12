Anúncio de compra de dólares pode elevar cotação O anúncio feito ontem pelo Banco Central, de que a instituição atuará no mercado para recompor o volume de reservas internacionais do País, adicionou incertezas ao mercado de câmbio, que vinha atuando com razoável previsibilidade, pautado principalmente pelo fluxo de recursos e amparado por previsões de cenário positivo para 2004. A partir de hoje e pelos próximos dias, a grande ansiedade daqueles que operam com câmbio será encontrar um comportamento padrão para as intervenções do BC. Assim, a abertura dos negócios nesta quarta-feira deve ser determinada por uma certa cautela dos players, o que tende a colocar o dólar perto da estabilidade, ou em alta. Porém, enquanto o BC não tiver uma participação efetiva nos negócios, o fluxo pode acabar se impondo. Principalmente se ocorrer alguma das entradas de recursos esperadas, como por exemplo, os US$ 125 milhões captados pela Acesita. Na lista de captações em curso estão ainda US$ 300 milhões da Vale, US$ 100 da Telemig e outras operações volumosas (fala-se em captações de até US$ 500 milhões) que, por enquanto, não passam de especulações. Amparados por essas expectativas de entradas, há especialistas que acreditam que o mercado pode até provocar o BC, derrubando cotações para testar a atuação da autoridade monetária. Se isso ocorrer, ao invés de a cotação do dólar subir em conseqüência da decisão do BC, como seria o mais óbvio, o dólar pode reassumir a trajetória de queda no decorrer do dia. É esperar para ver. De início, a reação do mercado deve ser de elevar a cotação da moeda norte-americana, já que foi anunciado que haverá mais um player na compra de dólares participando do no mercado. Pouco antes das 9h30, o dólar para fevereiro valia R$ 2,908 cim alta de 0,55% na Bolsa de Mercadorias e Futuros.