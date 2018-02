Anúncio de concessões fica para o dia 13

O clima político não altera o plano do governo de anunciar em 13 de setembro o pacote de concessões para a iniciativa privada. A data foi citada pelo presidente Michel Temer, em entrevista concedida depois do primeiro dia da reunião das 20 maiores economias do mundo, o G-20. O presidente diz que a intenção de privatizar e conceder projetos à iniciativa privada “está em pé”.

Temer disse que o calendário continua inalterado e o governo apresentará os projetos que serão concedidos à iniciativa privada em 13 de setembro – ou seja, na terça-feira da semana que vem.

Busca. O trabalho, disse o presidente, está sendo liderado pelo secretário do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Moreira Franco – responsável por levantar os projetos que serão concedidos – e pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que avalia quais ativos poderão ser vendidos à iniciativa privada.