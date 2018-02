Anúncio de MP dos semicondutores pode levar mais 15 dias A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou nesta quarta-feira que poderá levar mais quinze dias o anúncio do pacote de incentivos para o setor de semicondutores. Insistiu, entretanto, que o governo não está preocupado em divulgá-lo antes ou depois da eleições, mas em formular um programa que garanta competitividade ao setor. Dilma disse que o governo trabalha para reduzir a carga tributária e para a desoneração de setores produtivos. Lembrou que no primeiro ano de governo houve um esforço para a realização de uma reforma tributária ampla que, diante da possibilidade de concluí-la, o governo optou por um conjunto de medidas de desoneração que beneficiaram produtos da cesta básica e os setores de bens de capital e construção Civil. Segundo ela, o governo Lula levou quase um mandato para ajustar a economia e criar as condições para o crescimento do País. Por isso, o programa de governo do segundo mandato traz como diretriz o crescimento econômico com taxas significativas. Ela lembrou que neste momento o governo analisa os incentivos fiscais para toda a indústria microeletrônica que "foi liquidada nos anos 90". "Estamos fazendo isso de forma responsável. Há problemas na área pública do Brasil que são estruturais e não se resolvem de uma hora para outra", afirmou.