Anvisa apreende kit alisante e emagrecedor A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão, em todo o território nacional, do New Diet Plus comercializado como emagrecedor e do Kit Alisante Amacihair. O New Diet Plus é fabricado pelo laboratório Flora do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Naturais. A medida foi publicada no Diário Oficial de hoje. O produto não tem registro na Anvisa e já havia tido a comercialização proibida pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, em 1996. Na época, além da ausência de autorização para venda, análises do Laboratório Adolfo Lutz detectaram a presença de psicotrópicos no emagrecedor como o Diazepan. Essa substância pode causar dependência química. Outra apreensão também publicada no Diário Oficial de hoje foi do Kit Alisante Amacihair produzido pela empresa Phitorapia Biofitogenia Laboratorial Biota Ltda. Um dos produtos do kit, o xampu indicador, não possui registro na Anvisa.