Anvisa apreende produtos de limpeza Crep New A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou hoje a apreensão de todos os produtos da empresa carioca Crep New. Uma fiscalização de rotina da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro constatou que o laboratório funcionava em condições precárias de conservação e limpeza, o que poderia comprometer a qualidade dos produtos fabricados pela empresa, segundo a Agência. A Crep New fabrica itens de limpeza como: detergentes, desengordurantes e desinfetantes. A Anvisa informa também que a vigilância da capital carioca encontrou em sua fiscalização quatro produtos do laboratório paulista Profilis com problemas. Segundo a Agência, a empresa comercializava Guaraná (estimulante para tratamento de depressão), Centella Asiática, Spirulina Algas Marinhas e Gelatina (utilizados na prevenção e tratamento de celulite e gordura localizada) sem registro no Ministério da Saúde. Além disso, alerta a Anvisa, a empresa não funciona no endereço que consta no rótulo dos medicamentos. Medicamentos interditados A Anvisa interditou três medicamentos registrados com desvio de qualidade constatados em análises laboratoriais. Um deles é o anticoagulante Heparin (Heparina), lote nº 0101030682, produzido pelo laboratório Cristália, de Itapira (SP). Segundo análise realizada pela Agência, a potência (concentração) do medicamento estava acima do permitido pela legislação, podendo comprometer o tratamento do paciente. O antiinflamatório Cetoprofeno gotas, lote nº 01A133, fabricado pela empresa E.M.S, de Hortolândia (SP), também foi interditado pela Anvisa. A análise da Agência constatou que para conseguir a quantidade de princípio ativo ideal para o tratamento era necessário utilizar mais gotas do Cetoprofeno do que a indicada na bula. Outro medicamento do laboratório E.M.S que foi interditado é a Dipirona sódica gotas, lote nº 021666. De acordo com a Agência, o bico dosador do frasco apresentava uma abertura muito pequena, o que causava problemas na dosagem do produto, ou seja, as 20 gotas do medicamento não eqüivaliam a 1 ml (com 500 mg de princípio ativo), tornando a quantidade inferior à recomendada. Multa Os estabelecimentos que comercializam esses produtos deverão suspender as vendas e isolar o estoque até que o representante faça o recolhimento. As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais farão a fiscalização do cumprimento da norma. Quem descumprir a resolução está sujeito a notificação e multas que variam de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão, de acordo com a Lei nº 6.437/77.