Anvisa apreende similar por má qualidade A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a inutilização do lote 98061570 do produto similar Metronidazol 4%, apresentado sob a forma de suspensão oral, fabricado e comercializado pela empresa Fundação para o Remédio Popular (Furp), de São Paulo. O lote desse produto já havia sido interditado em todo o território nacional, em agosto desse ano. O laboratório reconheceu o desvio de qualidade do medicamento, que estava com a coloração diferente. A falha no medicamento foi denunciada por profissionais de saúde de uma farmácia em Pinhais, no Paraná. O laudo que acusou resultados insatisfatórios foi realizado pelo Laboratório Central do Estado do Paraná. O lote do Metronidazol deverá ser recolhido e incinerado em todo o país. Porangaba A Anvisa determinou também a apreensão do produto Porangaba Bella Form Gold, fabricado pela empresa Era Nova Comércio Importação e Exportação Ltda, localizada em São Paulo. O produto não é registrado na Anvisa. A porangaba deverá ser recolhida imediatamente dos pontos de venda pelas vigilâncias sanitárias estaduais. A denúncia foi feita à Anvisa por um usuário do produto.