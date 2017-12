Anvisa aprova genérico para asma A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde liberou hoje o registro do medicamento genérico Fumarato de Cetotifeno, que tem como referência o remédio Zaditen. O novo medicamento, um anti-asmático, será produzido pelo laboratório Medley S.A. Indústria Farmacêutica. O genérico será vendido sob a forma de comprimidos e xarope. A Anvisa já registrou 310 medicamentos genéricos. Desde fevereiro do ano passado, quando foram anunciados os primeiros genéricos, a Anvisa registrou medicamentos para tratamento de pacientes transplantados, diabéticos, hipertensos, portadores de Mal de Parkinson, para tratamento de câncer, cardiopatias, depressão, úlcera, alergia, entre outros. Ao todo, o consumidor tem à sua disposição 880 produtos em várias apresentações (comprimidos, ampolas, pó para solução injetável, gel, creme). Esses remédios devem trazer na embalagem o nome do princípio ativo, seguido da frase "medicamento genérico - Lei 9.787". A partir de 2 de outubro, as embalagens dos genéricos serão identificadas por uma grande letra "G", impressa sobre uma tarja amarela. A medida, adotada para facilitar a identificação desses medicamentos, foi estabelecida pela Anvisa na Resolução nº 47, de 5 de abril de 2001. A lista atualizada dos medicamentos genéricos pode ser encontrada no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária: www.anvisa.gov.br