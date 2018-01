Anvisa aprova genéricos para gota e diabete A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu registro para dois genéricos: o Alopurinol, para tratamento de gota, e a Glibenclamida, para tratamento de diabetes. O Alopurinol, cuja referência é o Zyloric, é o primeiro genérico contra gota e será produzido pelo laboratório EMS. O preço da caixa com 30 comprimidos de 300 mg será de R$ 10,32, enquanto o de marca custa R$ 15,88, preço máximo ao consumidor, com alíquota de ICMS de18%. A gota é uma inflamação decorrente do acúmulo de ácido úrico no sangue e que tem como principal característica dores fortes nas articulações, pernas, joelhos e pés. Se não for tratada a tempo, pode comprometer outros órgãos, como rins e fígado. Pesquisas apontam que 2% da população mundial tem a doença, sendo a maioria homens. Genérico para diabete A Glibenclamida, genérico para diabete cópia do Daonil, será produzido pelo laboratório Biosintética e deve custar R$ 4,16 a caixa com 30 comprimidos de 300 mg. O remédio de marca custa R$ 6,43, preço máximo ao consumidor, com alíquota de ICMS de 18%. Ao comprar o genérico para diabete, o consumidor fará uma economia de 35%. Os primeiros genéricos para tratamento do diabetes foram autorizados no início de julho. A entrada da Glibenclamida no mercado significa mais uma opção para médicos e pacientes no tratamento da doença. Os antidiabéticos são produtos de uso contínuo e fazem parte da lista de genéricos prioritários da Anvisa. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cinco milhões de brasileiros têm diabetes, o que coloca o País em sexto lugar no mundo em casos da doença. Ao todo, a Anvisa já autorizou 377 medicamentos genéricos, em 141 princípios ativos, que representam 57 classes terapêuticas, segundo informações de sua assessoria de imprensa. Os laboratórios demoram, em média, dois meses para comercializar os lançamentos.