Anvisa confirma retirada de Femina do mercado A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou nesta segunda-feira a determinação da retirada do mercado do anticoncepcional Femina, medicamento distribuído pelo laboratório Aché. De acordo com a assessoria de imprensa da Anvisa, as vigilâncias sanitárias de cada Estado serão responsáveis pela inspeção local da venda do anticoncepcional. Se o técnico da vigilância sanitária comprovar a venda do produto em algum estabelecimento comercial de sua cidade, deve enviar uma notificação ao Ministério Público Federal, segundo informações da Agência. A asssesoria de imprensa da Anvisa confirmou a informação de que o medicamento estava sendo importando ilegalmente do laboratório húngaro Gedeon Ritcher. O laboratório Aché já havia feito o pedido de importação do medicamento à Anvisa, mas a liberação ainda não havia sido autorizada. O laboratório também alterou o prazo de validade do Femina de 24 meses para 36 meses em suas embalagens, sem autorização, segundo à Anvisa. Determinação do Ministério Público de São Paulo A Anvisa está seguindo a determinação do Ministério Público Federal de São Paulo, que decidiu pela retirada de circulação do medicamento, no dia 20 de julho, após avaliar as irregularidades. A Anvisa também determinou a coleta de amostras do Femina nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro para analise no Instituto de Controle de Qualidade e Saúde, no Rio de Janeiro, laboratório ligado ao Ministério da Saúde. Confira no link abaixo abaixo a íntegra do comunicado que o laboratório Aché divulgou na Internet (veja o link abaixo) para esclarecer as dúvidas dos consumidores com relação ao anticoncepcional Femina. O telefone de informações do laboratório Aché é: 0800-7711081