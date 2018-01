Anvisa determina apreensão de emagrecedor A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde estabeleceu a apreensão em todo o território nacional do emagrecedor fitoterápico Bioslim, produzido pelo Herbarium Laboratório Botânico Ltda, localizado em Colombo (PR). De acordo com a Anvisa, todos os lotes do produto deverão ser retirados das prateleiras das farmácias até que a indústria faça o recolhimento.