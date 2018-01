Anvisa determina apreensão do Atroveran A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na noite de ontem a apreensão, em todo o território nacional, do medicamento Atroveran Composto de 20 ml, fabricado pelo laboratório DM Indústria Farmacêutica. O medicamento na apresentação mencionada, de 20 ml, não tem registro na Anvisa. O medicamento, que tem o nome científico de cloridato de papaverina, é utilizado para o tratamento de cólicas abdominais e tem autorização para ser comercializado apenas nos frascos de 30 e 25 ml. A indústria também foi autuada pela Anvisa e pode receber punições que vão desde multas, entre R$ 200,00 e R$ 1,5 milhão, até o cancelamento da autorização de funcionamento. Na semana passada, a Câmara de Medicamentos (Camed) abriu processo contra o fabricante DM por vender o Atroveran 20 ml pelo mesmo preço do frasco de 30 ml. O laboratório está sendo processado com base nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.213, que estabelece regras de preços para o setor de medicamentos, por aumento de preço e por lançamento de nova apresentação sem aviso prévio à Camed e sem ter informado o preço que cobraria. Se condenado, o DM poderá ser multado em até R$ 3 milhões.