Anvisa determina retirada do Femina do mercado A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou ontem a retirada do mercado do anticoncepcional Femina, medicamento distribuído pelo laboratório Aché. De acordo com a Anvisa, o medicamento estava sendo importado ilegalmente do laboratório húngaro Gedeon Ritcher. Além disso, segundo a Anvisa, o laboratório Aché teria alterado o prazo de validade do Femina de 24 meses para 36 meses em suas embalagens sem autorização. O laboratório já havia feito o pedido de importação do medicamento à Anvisa, mas a liberação ainda não havia sido autorizada, segundo a assessoria de imprensa da Agência. A Anvisa está seguindo a determinação do juiz de direito do Ministério Público Federal de São Paulo, Márcio Teixeira Laranjo, que decidiu pela retirada de circulação do medicamento, no dia 20 de julho, após avaliar as irregularidades. A Anvisa também vai recolher amostras do Femina nos Estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro para análise no Instituo de Controle de Qualidade e Saúde, no Rio de Janeiro, laboratório ligado ao Ministério da Saúde. As vigilâncias sanitárias de cada Estado serão responsáveis pela inspeção local da venda do anticoncepcional. Segundo a assessoria de imprensa da Anvisa, se o técnico da vigilância sanitária comprovar a venda do produto em algum estabelecimento comercial de sua cidade, deve enviar uma notificação ao Ministério Público Federal. Confira abaixo a íntegra do comunicado que o laboratório Aché colocou na Internet (veja o link abaixo) para esclarecer as dúvidas dos consumidores com relação ao anticoncepcional Femina. A reportagem da Agência Estado já entrou em contato com o laboratório Aché e aguarda mais informações. O telefone de informações para o consumidor do laboratório é: 0800-7711081 Comunicado Femina "O produto FEMINA® foi lançado em 1997 pelo laboratório Aché. Esse produto é originalmente fabricado na Europa por uma indústria húngara de onde segue para o Brasil em barricas (potes de polietileno). O prazo de validade do FEMINA® nessas barricas é de 24 meses. Ao chegar no Brasil o medicamento é colocado em blisters ou cartuchos pelo Aché e seu prazo de validade nessas novas condições de acondicionamento passa a ser, de 36 meses. Em nenhum momento há prejuízo da qualidade original do produto sendo preservada sua eficácia e segurança nos mesmos padrões dos demais medicamentos de sua classe, anticoncepcionais orais. Orientamos as consumidoras que já estejam em tratamento com o medicamento que sigam estritamente a orientação de seus médicos e que não interrompam sua utilização a não ser por orientação médica. Toda a situação debatida pela mídia/imprensa recentemente é devida a questões de ordem documental/burocrática junto aos órgãos governamentais competentes e está sendo devidamente corrigida."