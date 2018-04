Anvisa: genérico é mais barato que remédio de marca A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ressalta que os medicamentos genéricos são 45%, em média, mais baratos que os medicamentos de referência ou de marca. De acordo com a gerente de genéricos da Anvisa, Vera Valente, a pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos (Idum), que compara os preços de genéricos com remédios similares ou de marca, é incorreta e irresponsável. A pesquisa do Idum, publicada ontem pela Agência Estado, revelou que alguns medicamentos genéricos são até 183,80% mais caros que os remédios similares ou de marca (veja o link abaixo). A gerente da Anvisa avalia que a pesquisa só utilizou medicamentos similares. "Os similares não podem ser comparados com medicamentos genéricos nem com os de marca porque não passam pelo teste de bioequivalência", alerta Vera Valente. O teste de bioequivalência serve para verificar se o princípio ativo do genérico tem o mesmo efeito do que o utilizado nos remédios de marca. "Nos similares não são realizados estes testes. Por isso, o similar pode não ter o mesmo efeito de um medicamento genérico ou de marca", afirma Vera Valente. Ela explica que os similares são utilizados apenas em receitas e tratamentos médicos específicos. A Anvisa utilizou a mesma lista do Idum para comprovar que os medicamentos genéricos são mais baratos que os medicamentos de referência correspondentes. "A tabela utilizada pelo Idum só compara medicamentos similares", afirmou Vera Valente. Genérico é sempre mais barato A gerente de genéricos da Anvisa destaca que todos os genéricos são mais baratos que os medicamentos de referência ou de marca. "Em alguns casos o genérico chega a ser 80% mais barato", afirma. Ela ainda ressalta que alguns laboratórios de remédios de marca estão promovendo descontos e reduzindo seus preços para não perder mercado para os genéricos. Existem 574 medicamentos genéricos registrados pela Anvisa. O consumidor pode pesquisar os preços e princípios ativos que estão sendo comercializados no mercado no site da Agência (veja o link abaixo) ou por meio do telefone 0800-126047, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. Neste número da Anvisa, o consumidor pode ser informar sobre os laboratórios e preços de todos os genéricos do mercado. Compare abaixo as tabelas divulgadas pela Anvisa e pelo Idum Tabela da Anvisa Genérico Genérico Preço Med. Referência Preço Variação Cloridato de Ciprofloxacino (Ranbaxy) R$ 64,73 Cipro (Bayer) 115,45 -43,93% Diazepan (E.M.S.) R$ 3,52 Valium (Roche) 5,58 -43,56% Cloridato de Ciprofloxacino (Ranbaxy) R$ 41,26 Cipro (Bayer) 73,11 -54,30% Diazepan (E.M.S.) R$ 2,62 Valium (Roche) 4,18 -54,55% Piroxicam (Biosintética) R$ 9,10 Feldene (Pfizer) 12,48 -27,08% Glibenclamida (Biosintética) R$ 4,49 Daonil (Aventis) 6,66 -32,58% Fum. Cetotifeno (Medley) R$ 19,87 Zaditen (Novartis) 33,19 -40,13% Metildopa (Biosintética) R$ 15,91 Aldomet (Prodome) 23,99 -33,68% Mesilato de Doxazosina (Merck) R$ 60,87 Carduran (Pfizer) 93,40 -34,83% Maleato de Enalapril (Apotex) R$ 21,27 Renitec (Merck Sharp) 34,33 -38,04% Fluconazol (Medley) R$ 20,69 Zoltec (Pfizer) 28,67 -27,83% Ceftriaxona Sódica (Novartis) R$ 38,11 Rocefin (Roche) 60,87 -37,39% Ceftriaxona Sódica (Ranbaxy) R$ 13,63 Rocefin (Roche) 35,55 -61,66% Nitrato de Miconazol (Cristália) R$ 5,58 Daktarin (Janssen-Cilag) 8,01 -30,34% Cloridato de Doxiciclina (E.M.S.) R$ 19,51 Vibramicina (Pfizer) 31,84 -38,72% Fonte: Anvisa Tabela do Idum Similar Similar Preço Genérico Preço Variação Quinoflox 500mg (BiolabSanus) R$ 22,80 Cloridato de Ciprofloxacino (Ranbaxy) R$ 64,73 183,90% Oxatrat 10mg (Igefarma) R$ 1,27 Diazepan (E.M.S.) R$ 3,52 177,17% Quinoflox 250mg (BiolabSanus) R$ 15,04 Cloridato de Ciprofloxacino (Ranbaxy) R$ 41,26 174,34% Oxatrat 5mg (Igefarma) R$ 1,16 Diazepan (E.M.S.) R$ 2,62 125,86% Floxicam 20mg (Neo Química) R$ 4,42 Piroxicam (Biosintética) R$ 9,10 105,88% Glibex 5mg (Royton) R$ 2,21 Glibenclamida (Biosintética) R$ 4,49 103,71% Uni Cetotifen 1mg (União Química) R$ 10,28 Fum. Cetotifeno (Medley) R$ 19,87 93,29% Dopapress 500mg (Fármaco) R$ 5,61 Metildopa (Biosintética) R$ 15,91 89,18% Unoprost 2mg (Apsen) R$ 32,27 Mesilato de Doxazosina (Merck) R$ 60,87 88,63% Nalaprix 10mg (Royton) R$ 11,66 Maleato de Enalapril (Apotex) R$ 21,27 82,42% Helmicin 150mg (Sanval) R$ 11,99 Fluconazol (Medley) R$ 20,69 72,56% Trioxina 1g (União Química) R$ 22,24 Ceftriaxona Sódica (Novartis) R$ 38,11 71,36% Ceftriax 500mg (Sigma Pharma) R$ 8,01 Ceftriaxona Sódica (Ranbaxy) R$ 13,63 70,16% Micoless 20 mg (Sigma Pharma) R$ 3,33 Nitrato de Miconazol (Cristália) R$ 5,58 67,57% Doxilegrand 100mg (Legrand) R$ 12,08 Cloridato de Doxiciclina (E.M.S.) R$ 19,51 61,51%