Anvisa: genéricos terão tarja amarela A partir de setembro, os laboratórios serão obrigados a colocar uma tarja amarela na embalagem dos remédios genéricos. A medida faz parte de uma série de medidas a serem tomadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no sentido de estimular o uso desse tipo de medicamento. Para a população, a vantagem dos remédios genéricos é o preço inferior em relação aos remédios de marca. A gerente geral de medicamentos genéricos da Anvisa, Vera Valente, destaca que a Agência realizará campanhas informativas junto aos médicos e aos pacientes, também com esse objetivo. Serão veiculadas campanhas publicitárias na mídia e distribuídas cartilhas contendo informações sobre a qualidade, preços e facilidades do medicamento genérico. O trabalho começará a ser feito com o Conselho Federal de Medicina, em conjunto com a Associação Médica Brasileira.