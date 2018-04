Anvisa interdita cinturões de massagem sem registro A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está de olho nas propagandas de aparelhos de ginástica passiva à base de estímulos elétricos. Por meio de fiscalização, determinou que fossem interditados 12 desses aparelhos (segue lista abaixo) que não têm registro. A ausência do registro implica na não comprovação da segurança e da eficácia desses produtos, que podem causar queimaduras ou choques se utilizados de forma inadequada. No Brasil, a Anvisa recebeu o relato de um consumidor que sofreu queimaduras ao utilizar um aparelho. As propagandas de venda desses produtos na TV, em sites e revistas, são geralmente associadas à boa forma de artistas e esportistas. Elas mostram resultados rápidos para emagrecimento, modelagem do corpo e mudanças estéticas atribuídos aos eletroestimuladores. No entanto, a capacidade desses produtos é comprovada somente para massagens e enrijecimento muscular. Eles funcionam por meio de contrações eletrônicas que estimulam os músculos, enrijecendo a musculatura. Os produtos interditados e sem registro são: Elysée Belt Plus 8 Pads, Fast ABS, AB Tronic Pro, AB Tronic Gel Condutor, AB Force, AB Gymnic com Gel Braspart, AB Toner, AB Tronic Wonder Sim Shorts, Gel Condutor Polishop, Gel Condutor Connection Line, Body Building Belt e Energym M. Fica também proibida a propaganda desses produtos até que eles regularizem sua situação de registro junto à Anvisa. Os veículos de comunicação que fizerem propaganda desses produtos e os estabelecimentos comerciais que vendê-los estarão sujeitos às penalidades da legislação sanitária, que vão desde notificação até multas que variam de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão. Transmai Outra empresa que estava comercializando seus produtos sem a autorização da Anvisa é a Transmai Equipamentos Médicos Hospitalares, de São Paulo (SP). Os produtos irregulares são: Monitor Cardíaco EMAI Modelo RX-20 (imagem congelada), Monitor Cardíaco RX-10, Desfibrilador EMAI modelo DX-10, Termo Cautério com Luz Endoscópica, Monitor Multiparamétrico RX-300, Oxímetro com alarme, monitor de pressão, Capnógrafo de mesa, Capnógrafo portátil 8200, Oxímetro de Mesa 3304, Bisturi Eletrônico BP-600 Plus, Bisturi Eletrônico BP-400 Plus, Biocoagulador EMAI modelo HY-P-30, Bisturi Eletrônico BP-150 e Bisturi Eletrônico BP-100.