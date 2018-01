Anvisa interdita laboratório Hearst A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde determinou a suspensão da fabricação, do uso e da comercialização de todos os produtos fabricados pela empresa Hearst Laboratório do Brasil Ltda, localizada no Rio de Janeiro. O laboratório fabrica 21 medicamentos, entre eles o analgésico AAS (ácido acetilsalisílico), o antiparasitário Helmitrat (albendazol) e os anti-hipertensivos Propanderal (propanolol) e Cardiomet (metildopa). A empresa não cumpria as exigências feitas pela Portaria nº 16/95, que estabelece Normas de Boas Práticas de Fabricação e Controle de produtos. Entre as irregularidades constatadas estava a falta de um farmacêutico responsável por acompanhar o processo produtivo, desde a matéria-prima até o produto final no mercado. Outra infração cometida pelo laboratório foi não fazer controle de qualidade dos produtos que fabricava. A Hearst já tinha sido interditada em fevereiro de 1999 pela Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro por apresentar os mesmos problemas. A empresa só poderá comercializar seus produtos novamente depois que se adequar às Normas de Boas Práticas de Fabricação e Controle.