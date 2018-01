Anvisa interdita lotes do similar Captopril A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde determinou a interdição cautelar, em todo o país, de lotes do medicamento similar anti-hipertensivo Captopril, fabricado pelo laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda. A medida foi publicada no Diário Oficial de ontem por meio das Resoluções 1.182 e 1.183. Análises realizadas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) constataram que o teor de princípio ativo está com os padrões acima do permitido. As alterações foram encontradas no Captopril comprimidos 25mg, lotes 6110 e 6553. Além disso, na embalagem há o símbolo de ISSO 9002 do laboratório. Segundo o artigo 93 do decreto 79094/77 essa prática é proibida. O artigo dispõe sobre a proibição da colocação de qualquer símbolo na embalagem do medicamento que possa induzir o consumidor a comprá-lo. A interdição cautelar é válida por 90 dias e a empresa deve apresentar defesa em dez dias.