Anvisa interdita quatro medicamentos A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou hoje a interdição de quatro medicamentos que estavam fora dos padrões da legislação brasileira. O consumidor deve ficar atento e não utilizar o medicamento, caso encontre em casa o lote de um desses produtos, segundo a Anvisa. O Expectogerm, um similar do antibiótico Amoxicilina, produzido pela empresa Davidson Química e Farmacêutica Ltda, de São Gonçalo (RJ), apresentou problemas de peso. De acordo com os testes realizado pela Anvisa, várias cápsulas estavam com o peso abaixo do limite, o que pode comprometer a eficácia do produto. De acordo com a Anvisa, o rótulo do Expectogerm não apresentava informações importantes como número de registro no Ministério da Saúde, data de fabricação, endereço do fabricante e nome e número do registro do farmacêutico responsável. A denúncia foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ). A SMS/RJ também pediu análise de dois lotes do anti-hipertensivo Atenolol, similar produzido pelo laboratório NeoQuímica, situado em Anápolis (GO). Segundo a Anvisa, o lote nº 6179 foi interditado porque amostras do comprimido apresentavam coloração levemente amarelada, diferente da original, e o rótulo do produto trazia o selo Iso 9001, não permitido pela legislação sanitária brasileira. O lote nº 4067 do Atenolol não passou nos testes de dissolução, ou seja, 80% do comprimido não dissolveram totalmente no prazo estipulado de 30 minutos, segundo a Anvisa. Nos dois casos, as denúncias partiram de pacientes do programa de hipertensão do estado que alegaram que o medicamento não fazia o efeito esperado. Capton A Anvisa também interditou o lote nº 010850 do anti-hipertensivo Capton, medicamento similar do Captopril, fabricado pela Royton Química Farmacêutica Ltda., de São Paulo (SP). Segundo a Agência, o comprimido analisado tinha cheiro forte e o teor do princípio ativo estava acima do permitido. Quem encaminhou a denúncia foi a vigilância sanitária do município de Guarapuava (PR). A Anvisa informa que os três laboratórios têm dez dias para recorrer da decisão. As farmácias e os hospitais que tiverem os lotes desses produtos devem recolher os medicamentos imediatamente das prateleiras e aguardar o resultado da contraprova. As vigilâncias sanitárias municipais e estaduais fiscalizarão o cumprimento da determinação. De acordo com a Agência, quem descumprir as medidas estará sujeito à multas que variam de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão. Ciprofloxan A Anvisa determinou também a apreensão de todas as apresentações do antibiótico Ciprofloxan, fabricadas antes de 29 de outubro de 2001 pelo laboratório Hipolabor Farmacêutica. De acordo com a Agência, o medicamento estava sendo comercializado antes da obtenção do registro, concedido somente na data mencionada. O recolhimento dos produtos deve ser feito imediatamente pela empresa, segundo a Anvisa.