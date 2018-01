Anvisa processa Souza Cruz por campanha publicitária A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou hoje que abriu processo administrativo contra a Souza Cruz por causa de campanha publicitária da empresa que atribui ao cigarro propriedades calmantes e estimulantes, incentivando as pessoas a fumarem. O objetivo da Anvisa é obrigar a Souza Cruz a suspender a campanha, na qual os cartazes expostos nos pontos de venda dizem: "Relaxe em excesso, fume com moderação" e "Divirta-se em excesso, fume com moderação". A empresa pode sofrer multa de até R$ 100 mil. "Os cartazes são uma ameaça à saúde publica", afirma o gerente da equipe de produtos derivados de tabaco da Anvisa, Moyses Diskin, pois tentam "induzir as pessoas ao consumo" de cigarro. Segundo a Anvisa, as frases da Souza Cruz constituem "propaganda enganosa", uma vez que sugerem que fumar menos reduz os prejuízos à saúde causados pelo tabaco. A agência afirma que, "de acordo com especialistas, não é possível afirmar que se possa ´fumar com moderação´, pois não existem níveis seguros para o consumo das substâncias presentes no cigarro." Por não existirem níveis seguros, foi proibido, em 2001, o uso do uso de expressões como "light" e "baixos teores" nos maços de cigarros.