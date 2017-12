Anvisa proíbe entrada de produtos de origem animal dos EUA A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a importação de produtos americanos para a produção de medicamentos, cosméticos e produtos para a saúde, que podem transmitir o Mal da Vaca Louca. A agência alterou sua classificação para os Estados Unidos, como área geográfica de risco 3 para ocorrência de Encefalopatia Espongiforme Transmissível, o nome científico da doença. A medida, anunciada no dia 24, criou restrições à entrada no Brasil de produtos de origem animal dos EUA, depois que a Organização Mundial de Saúde Animal confirmou o primeiro caso de Vaca Louca em território americano. A reclassificação proíbe, por tempo indeterminado, a importação de produtos americanos para uso em seres humanos contendo matéria-prima obtida de tecidos ou fluidos de animais ruminantes das espécies bovina, ovina, caprina, bubalina e de ruminantes silvestres. Não poderão entrar, por exemplo, produtos compostos a partir de cérebro, olhos, amígdalas, placenta e medula de animais. Outros países classificados como risco 3 são Albânia, Bélgica, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Lituânia, Luxemburgo, Holanda, Polônia, Romênia, República Eslovaca, Espanha, Suíça e Israel. Entre os países considerados livres do risco de contaminação estão Argentina, Austrália, Botswana, Chile, Costa Rica, El Salvador, Namíbia, Nova Zelândia, Nicarágua, Noruega, Panamá, Paraguai, Cingapura e Uruguai, além do Brasil. Há ainda o nível 2, de países considerados provisoriamente livres, mas em que não foi constatado nenhum caso: Colômbia, Índia, Quênia, Maurício, Nigéria, Paquistão e Suécia.