Anvisa proíbe venda de balas de goma orientais Balas e outros doces à base de gelificantes, que contenham o aditivo INS 425 Goma Konjak, estão proibidos no Brasil desde ontem. A decisão é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), baseada em informações das agências de controle de alimentos dos Estados Unidos, a FDA, e do Canadá, a CFIA, de que produtos fabricados com esse aditivo seriam responsáveis pela morte de crianças que se engasgaram. A Anvisa cita relatos de "várias mortes de crianças no Canadá, Estados Unidos, Austrália e países asiáticos, incluindo Taiwan, associadas ao consumo de produtos contendo Konjac". Segundo assessores da Anvisa, o aditivo não permite a dissolução do produto em contato com a saliva, o que eleva os riscos de engasgos. A FDA e a CFIA emitiram, no ano passado, alertas sobre o risco do consumo de produtos à base da goma Konjak. Em março deste ano, a Comissão Européia suspendeu a venda da mercadoria. Recolhimento A resolução da Anvisa, publicada ontem no Diário Oficial, determina o recolhimento imediato desses produtos expostos nas prateleiras dos mercados. A medida atinge até as importações em andamento, impedindo também o desembarque dos artigos que se encontrem nos portos, aeroportos e fronteiras. Quem descumprir a determinação estará sujeito a penalidades. Segundo informações da Anvisa, o aditivo INS 425 Goma Konjak é utilizado em alguns tipos de balas de goma e em minigelatinas - encontradas com freqüência em mercearias japonesas. Se o consumidor desconfiar de algum produto, deve ler o rótulo para confirmar a presença do aditivo. A legislação brasileira permitia o uso desse ingrediente em alguns alimentos por ter sido aprovado por organismo internacionais de reconhecida competência. Os relatos dos casos de mortes, no ano passado, levaram a Anvisa a mudar de idéia.