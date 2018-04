Anvisa proíbe venda de preservativos Flamengo Está suspensa a venda do lote nº 80201F do Preservativo Flamengo Lubrificado, fabricado pela empresa Blausiegel Indústria e Comércio Ltda., do município de Cotia (SP). A determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi publicada hoje no Diário Oficial da União, por meio da Resolução nº 695. A informação é da Assessoria de Imprensa do Ministério da Saúde. A Blausiegel iniciou a comercialização do lote em questão antes da obtenção do registro na Agência. A empresa já foi advertida pela Anvisa e recebeu multa de R$ 75 mil. A irregularidade foi denunciada pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Idec). A venda do produto deve ser suspensa imediatamente. Seringa A Anvisa também estabeleceu a interdição do uso e venda dos lotes 1121J3, 1157J3 e 1125J3 da seringa descartável Unijet fabricados pela empresa Plascalp Produtos Cirúrgicos Ltda. Laudo do Instituto de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) revelou a presença de corpos estranhos no produto. Além disso, o índice de óleo de silicone, que mantém o movimento do êmbolo da seringa, estava acima do permitido. O problema foi constatado pela Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, por meio da Resolução nº 696. A interdição é válida por 90 dias, período em que a Unijet tem o direito de apresentar contraprova ao teste feito pelo INCQS. Implantes O fabricante Homus Biotecnologia Com Ind. Ltda. teve a comercialização e o uso de seus implantes ósseos proibidos. A empresa, da capital paulista, não tem autorização de funcionamento na Anvisa. O Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS) já autuou e interditou o fabricante. A Anvisa determinou, também, que deve ser recolhido e inutilizado o Frasco a Vácuo - recipiente para coleta e estocagem de sangue ou derivados e outros - da empresa Fresenius Kabi Brasil Ltda. Conforme a Portaria nº 950/98, somente é permitido o uso de bolsas plastificadas descartáveis para coleta de sangue, com a finalidade de evitar a contaminação. No caso, trata-se de um frasco de vidro, o que infringe a legislação sanitária. O frasco foi encontrado no Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia durante inspeção da vigilância sanitária local. A Fresenius foi multada em R$ 100 mil e advertida pela Agência para o cumprimento da medida. Todas as determinações da Anvisa devem ser obedecidas imediatamente. Em caso de desrespeito à legislação, as indústrias, pontos de venda e unidades de saúde poderão receber penalidades que vão desde notificação a multas de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão.