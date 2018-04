Anvisa propõe limite de benzeno em produtos A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) abriu consulta pública para a proposta de diminuir, em produtos de limpeza e inseticidas, os níveis de benzeno, um derivado do petróleo que pode causar câncer. A substância, encontrada em solventes, repelentes, inseticidas, ceras líquidas e removedores, só poderá compor até 0,1% do total do produto. De acordo com a Anvisa, desde 1982, o limite era 1%, de acordo com uma portaria dos Ministérios da Saúde e do Trabalho. Os produtos que tiverem em sua fórmula concentrações de Benzeno acima de 100 ppm (parte por milhão num volume) deverão trazer instruções claras sobre o risco de contaminação, segundo a Agência. Para esses produtos, a proposta da Anvisa é de que tragam, no rótulo, informações toxicológicas, recomendações de segurança, de uso e de primeiros socorros, como a frase "Contém contaminante comprovadamente cancerígeno para humanos". Segundo a Anvisa, a medida tem como parâmetro a avaliação dos riscos da substância feita pela IAR (International Agency Research on Cancer), agência norte-americana que pesquisou o potencial cancerígeno da substância e a caracterizou como "comprovadamente cancerígeno". As sugestões e críticas podem ser encaminhadas para o endereço eletrônico saneantes@anvisa.gov.br, para o fax (61) 448-1197 ou para o endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, SEPN 515, Bloco "B", Ed. Ômega, Asa Norte, Brasília, DF, CEP: 70.770.502. Os interessados em contribuir têm 40 dias a partir de hoje para enviar as sugestões. Segundo a Anvisa, as propostas serão debatidas e consolidadas em uma resolução.